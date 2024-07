C'è Ancora Domani, il film di Paola Cortellesi disponibile in streaming: ecco dove guardarlo

C’è Ancora Domani, l’opera prima da regista di Paola Cortellesi, ha conquistato il pubblico e la critica con la sua storia commovente e divertente ambientata nella Roma degli anni ’40. Ora, il film è finalmente disponibile in streaming su NOW, la piattaforma di streaming di Sky.

C’è Ancora Domani è un viaggio nel tempo all’insegna dell’emancipazione femminile. Una commedia drammatica che racconta la storia di Delia, una donna casalinga e madre di famiglia nella Roma del dopoguerra. Delia vive una vita sottomesse al volere del marito e della suocera, sacrificando i suoi sogni e desideri. Un giorno, però, riceve una lettera misteriosa che la spinge a fare un salto nel futuro, nel 2023. In questo viaggio nel tempo, Delia avrà modo di scoprire come è cambiata la vita delle donne e di trovare la forza per riprendere in mano la sua vita e inseguire i suoi sogni.

Un cast stellare per un film imperdibile

C’è Ancora Domani vanta un cast stellare, guidato dalla bravissima Paola Cortellesi, che regala una performance intensa e commovente. Al suo fianco, troviamo un cast di attori di grande talento, tra cui Valerio Mastandrea, Laura Morante, Luca Zingaretti e Jasmine Trinca.

Un film per riflettere e sorridere. C’è Ancora Domani è un film che fa riflettere sulla condizione femminile, ma lo fa con leggerezza e ironia. Il film è anche un inno alla speranza e al coraggio, che ci insegna che non è mai troppo tardi per cambiare la nostra vita e per inseguire i nostri sogni.

Le tariffe

NOW offre diverse tariffe per i suoi abbonamenti, che variano in base ai contenuti inclusi e alla durata del periodo di visione. Ecco un riassunto delle principali tariffe:

NOW Intrattenimento:

Mensile: 9,99€/mese

9,99€/mese Annuale: 6,99€/mese (con fatturazione mensile)

Questa tariffa ti permette di accedere a un vasto catalogo di film, serie TV, show e documentari di Sky e di altri partner.

NOW Cinema:

Mensile: 11,99€/mese

11,99€/mese Annuale: 9,99€/mese (con fatturazione mensile)

Questa tariffa include tutti i contenuti di NOW Intrattenimento, oltre a un’ampia selezione di film di prima visione e di grandi classici.