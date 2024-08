C’è un device Apple per tutti con questo conto online di Mediolanum

C’è un device Apple per tutti con il conto SelfyConto di Mediolanum. Desideri l’iPhone nuovo di zecca, l’iPad o il Watch SE? Devi aprire il conto. In più, dovrai coinvolgere i tuoi amici per poter ambire al dispositivo che hai scelto.

Ottieni il tuo device Apple preferito con SelfyConto

Invitare due amici ad aprire il conto SelfyConto potrebbe significare aggiudicarti il Watch SE. Quest dispositivo al polso ti aiuterà a monitorare la tua forma fisica e a rimanere aggiornato con le notifiche. Se invece riesci a convincere quattro amici, potresti mettere le mani sull’iPad di ultima generazione, perfetto per il lavoro, lo studio e il relax con i tuoi contenuti preferiti. Invece, se riesci a coinvolgere sei amici, il tuo premio sarà il nuovo iPhone 15, con un’eccellente fotocamera per catturare ogni momento importante della tua vita.

Ma perché dovresti scegliere proprio SelfyConto? La risposta è semplice. Questo conto corrente digitale proposto da Banca Mediolanum è dedicato a chi cerca semplicità e immediatezza nella gestione del proprio denaro, tutto completamente online. Puoi gestire tutto comodamente dal tuo smartphone o dal computer grazie a all’interfaccia user-friendly e a servizi pensati per facilitare la tua quotidianità.

A canone gratuito per il primo, SelfyConto mette a disposizione le varie operazioni bancarie più importanti, da effettuare direttamente dallo smartphone o dal PC. Inoltre, oltre alla possibilità di aggiudicarti uno dei tre premi, potrai anche accedere a promozioni esclusive e vantaggi riservati ai clienti SelfyConto.

Non da ultimo, SelfyConto offre pagamenti mobili sicuri con Apple Pay, Google Pay e altri servizi, semplificando ogni transazione. Banca Mediolanum ha pensato proprio a tutto per rendere il conto SelfyConto la scelta più intelligente per chi vuole un prodotto moderno e conveniente. E l’aggiunta di un device Apple come bonus è la classica ciliegina sulla torta.