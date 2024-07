Cerchi un iPhone? Apri subito il tuo SelfyConto e richiedilo

Sei alla ricerca di un iPhone 15? Con SelfyConto puoi richiederlo subito! Proprio così. Ti basta aprire il conto online e invitare sei amici a fare altrettanto. Aprire un Selfyconto è semplice: l’operazione, infatti, ti porterà via solo qualche minuto con la possibilità di ottenere anche degli splendidi device della famiglia Apple. Fantastico vero? Nel prossimo paragrafo vediamo meglio questo aspetto.

Invitando sei amici ad aprire SelfyConto hai diritto a a richiedere un iPhone 15, ma non solo. Invitando quattro amici puoi richiedere un iPad 10 Gen, mentre se inviti due amici puoi ottenere un Apple Watch Se. Ottimo vero? Vediamo gli altri benefici di SelfyConto.

I vantaggi di SelfyConto

Zero canone: il conto è gratuito per il primo anno e senza canone annuale per i minori di 30 anni. Questo lo rende un’opzione interessante per chi cerca un conto senza costi fissi.

Carta di debito gratuita: con il conto SelfyConto ricevi una carta di debito Mastercard gratuita da utilizzare per i tuoi acquisti online e nei negozi. La carta è dotata di tecnologia contactless per pagamenti veloci e sicuri.

Prelievi gratuiti: puoi prelevare gratuitamente presso gli ATM in area euro.

Bonifici SEPA gratuiti: Fino al 31 dicembre 2024, i bonifici SEPA verso altri conti italiani e all’interno dell’area euro sono gratuiti.

Ricariche telefoniche e pagamenti di bollettini gratuiti: puoi ricaricare il tuo cellulare e pagare le bollette di luce, gas, acqua e altri servizi direttamente dall’app SelfyConto, senza commissioni.

Trading online: con SelfyConto puoi accedere al trading online di Banca Mediolanum e investire in Borsa, ETF, fondi comuni e altri prodotti finanziari.

Sicurezza: SelfyConto è un conto sicuro e affidabile che garantisce la massima protezione dei tuoi dati. Il conto è protetto da un sistema di autenticazione a due fattori e da tecnologie di sicurezza all’avanguardia.

App SelfyConto: l’app SelfyConto ti permette di gestire il tuo conto in modo semplice e intuitivo. Puoi consultare il saldo, effettuare bonifici, ricaricare il tuo cellulare, pagare bollettini e molto altro, direttamente dal tuo smartphone o tablet.