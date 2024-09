Cerchi un server dedicato economico? Scegli Aruba

Per scegliere un server dedicato economico è fondamentale valutare attentamente quale servizio ha il miglior rapporto qualità/prezzo. Al momento, Aruba offre la soluzione migliore al costo più conveniente, grazie a uno sconto del 30% su diversi server selezionati a cui si aggiunge anche il setup gratuito.

Approfitta subito della promozione andando sul sito ufficiale dell’azienda. Basta selezionare il server dedicato e inserire il codice READY30 quando si va a completare l’ordine.

Server dedicato economico con Aruba: scopri la promo in corso

Per chi sta cercando un server dedicato economico, Aruba offre numerose opzioni interessanti. Basta accedere al sito e individuare quello più adatto alle proprie esigenze, considerando sia i costi mensili (che partono da poco più di 13 euro al mese) che le principali caratteristiche tecniche hardware del server. Per semplificare la ricerca, ci si può anche affidare al tool di ricerca avanzata o all’assistenza via chat.

Con la promozione in corso, è possibile avere uno sconto del 30% sul canone mensile sui server RD – I102.1 e RS – I102, oltre che il setup gratuito degli stessi. Per ottenerlo, basta utilizzare il codice READY30 al momento del completamente dell’ordine, digitandolo nella casella indicata.

Ma le proposte di Aruba non finiscono qui: altre offerte includono la possibilità di avere 1 mese gratis per chi acquista almeno 12 mesi di servizio.

Scegli e acquista un server dedicato con Aruba approfittando di queste interessanti promozioni! È sufficiente andare sul sito ufficiale di Aruba e verificare quale di quelli disponibili è il più adatto a noi. Ricordiamo che per lo sconto del 30% è necessario inserire il codice promozionale READY30 in fase d’acquisto. Approfittane prima che scada!