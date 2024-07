Certificati digitali nelle VPN: cosa sono e come garantiscono l'autenticità del servizio

Una connessione VPN consente di sfruttare una connessione sicura e protetta dalla crittografia (in genere si parla di un “tunnel” crittografato) tra il dispositivo dell’utente e il server. In questo modo, i propri dati sono al sicuro ed è possibile navigare senza un tracciamento da parte di terzi.

A garantire che la connessione tra client e server sia effettivamente sicura entrano in gioco i certificati digitali delle VPN. Questi certificati permettono agli endpoint (il dispositivo dell’utente e il server VPN) di autenticarsi a vicenda. Si tratta di un passaggio fondamentale oltre che di un requisito necessario per avviare una connessione VPN.

Certificati digitali: essenziali per una connessione VPN

La gestione dei certificati digitali (generazione, esportazione etc.) per una connessione VPN può avvenire tramite specifici software, con cui è possibile configurare correttamente la connessione stessa e iniziare così a sfruttare tutti i vantaggi tipici di una un rete VPN. Per i gestori dei servizi di questo tipo e per gli utenti che configurano manualmente una VPN si tratta di un passaggio fondamentale.

Per ottenere certificati digitali per la connessione, però, è possibile affidarsi ai client messi a disposizione dalle aziende che erogano servizi VPN. In questo modo, infatti, la procedura di autenticazione reciproca tra gli endpoint avviene in automatico.

La soluzione giusta per realizzare una connessione VPN immediata (senza la necessità di configurazione) è rappresentata da NordVPN, ora disponibile con un prezzo di 3,39 euro al mese scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Come realizzare una connessione VPN certificata con NordVPN

NordVPN, oltre a essere una delle migliori VPN sul mercato, è anche una delle VPN più semplici da utilizzare. Il motivo è semplice: la procedura da seguire per l’accesso alla rete protetta è veloce e non richiede interventi di configurazione manuale. Tutto quello che bisogna fare è attivare il servizio e scaricare l’app di NordVPN sul proprio dispositivo.

A questo punto, basterà selezionare un server di connessione e attivare la VPN, sfruttando la protezione della crittografia e una politica no log. L’app e il server di NordVPN saranno in grado di riconoscersi e autenticarsi a vicenda, garantendo l’accesso sicuro a Internet.

Per iniziare a usare NordVPN basta attivare il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Il costo è di 3,39 euro al mese.