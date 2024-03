Che bomba il REALME 12 Pro+ 5G su Amazon, c'è il COUPON sconto

Uno smartphone nuovo, bello e potente: questo è l’identikit perfetto dell’ultimo Realme 12 Pro+ 5G. Le sue specifiche tecniche sono davvero top anche se il prezzo invece si tiene basso.

Basta infatti prendere al volo il coupon sconto da 30 € che Amazon mette a disposizione per portare a casa questo smartphone con un gran prezzo. Il costo di questo Realme 12 Pro+ 5G è oggi di soli 469,99 € con due anni di garanzia e con spedizione in due giorni.

Il Realme 12 Pro+ 5G è in sconto: ha la fotocamera Sony quadrupla

Con un display da 6,7″, esattamente come un iPhone 15 Pro Max, questo Realme 12 Pro+ 5G è addirittura superiore con ben 120 Hz di refresh rate e una risoluzione in full HD+. Il punto di forza assoluto è il processore, uno Snapdragon 7s Gen 2. Di fianco ecco anche 8 GB di RAM, 256 GB di memoria e una fotocamera quadrupla da 64 MP con zoom ottico 3x. È super la batteria da 5000 mAh.

Esteticamente è rifinito con materiali premium, come se costasse almeno 600 € in più. Ergonomicamente non scappa mai dalle mani ed è davvero ciò che tutti desiderano.

Uno smartphone così performante per un prezzo così contenuto sembra assurdo. State tranquilli: è tutto vero, il Realme 12 Pro+ 5G è disponibile oggi su Amazon e con tanti punti di forza. Tra questi certamente c’è la fotocamera dotata di zoom ottico ma non è da sottovalutare la batteria che garantisce più di una giornata di autonomia.

Si tratta di vere peculiarità che non lasciano rimpiangere un iPhone ad esempio, sotto certi aspetti inferiori a questo Realme. Oggi il prezzo di vendita viene agevolato da un coupon di 30 € disponibile su Amazon e da attivare nella pagina di acquisto. Il prezzo diventa quindi di 469,99 € con spedizione in un giorno e con due anni di garanzia.