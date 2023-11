Chromebook Lenovo IP Slim 3, il laptop a poco più di 200 euro

L’evento in corso che è partito a mezzanotte sembra avere dei protagonisti indiscussi, ovvero i Chromebook. I celebri laptop che non hanno bisogno di caratteristiche tecniche stratosferiche per offrire grandi prestazioni, sono in sconto in più varianti. Oggi Lenovo vede uno dei suoi migliori Chromebook in sconto, ovvero l’IP Slim 3 da 14″.

Molto leggero e soprattutto molto semplice per quanto riguarda l’estetica, questo dispositivo concede a tutti la possibilità di risparmiare ed avere ogni possibilità legata ad un computer portatile. Lo schermo è in alta risoluzione, il design è sottile e si tratta inoltre di un’esclusiva di Amazon. Questo vuol dire che non lo troverete da nessun altra parte, per cui approfittare di questo sconto potrebbe essere una scelta giusta.

Grazie all’11% in meno sul prezzo ufficiale di 279 €, gli utenti potranno pagare 30 € in meno. Il prezzo finale sarà di 249 € in promo. Sono disponibili anche i soliti due anni di garanzia.

Amazon offre il Lenovo IP Slim 3 in sconto, le specifiche

Partendo dall’estetica, il materiale utilizzato per questo Chromebook è molto resistente agli urti e si presenta anche gradevole al tatto. Questo Lenovo IP Slim 3 gode di ottime specifiche, anche se non sono da paragonare ai computer che a bordo montano Windows come sistema operativo.

ChromeOS, sistema operativo di questo Slim 3, è leggerissimo e necessita di componenti hardware minimi per girare alla grande. Il computer al suo interno infatti include un processore MediaTek Kompanio 520, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna eMMC.

Il prezzo finale che potete trovare oggi scende dell’11% e garantisce un costo di soli 249 € con due anni di garanzia inclusi. La consegna sarà rapidissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.