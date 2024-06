Il Chromebook Plus di ASUS con Core i3 è imperdibile su Amazon

L’ASUS CX3402CBA-PQ0070 è un Chromebook Plus versatile, performante e dal prezzo oggi ancora più accessibile. Il suo design elegante, il display Full HD, le prestazioni fluide, la lunga autonomia e le numerose funzionalità lo rendono ideale per studenti, professionisti e chiunque necessiti di un dispositivo affidabile per le attività quotidiane. A proposito del prezzo, oggi costa 379 euro su Amazon grazie allo sconto immediato del 16%. E la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Il Chromebook Plus di ASUS con Intel Core i3 costa meno di 380€

L’ASUS Chromebook Plus CX3402CBA-PQ0070 si posiziona come un’opzione eccellente per studenti e giovani professionisti che cercano un Chromebook performante, versatile e dal prezzo accessibile. Con il suo processore Intel Core i3 di 12ª generazione, 8GB di RAM e 128GB di storage UFS, offre una combinazione ideale di potenza e reattività per le attività quotidiane, come la navigazione web, il multitasking, la gestione di fogli di calcolo e presentazioni, e l’utilizzo di app Android.

Al centro del laptop troviamo un luminoso display FHD da 14 pollici con tecnologia antiriflesso. I bordi sottili massimizzano l’area visiva e offrono un’esperienza immersiva durante la visione di filmati o la modifica di foto. Sulla cornice superiore si fa notare la webcam Full HD, che supporta strumenti AI per migliorare l’illuminazione, cancellare il rumore e sfocare gli sfondi.

Il processore Intel Core i3 di 12ª generazione (1215U) garantisce prestazioni fluide e reattive per gestire le attività quotidiane con facilità. Gli 8GB di RAM permettono di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti, mentre i 128GB di storage UFS offrono uno spazio sufficiente per archiviare file, documenti e multimediali. Il Chromebook Plus CX3402 è inoltre dotato di connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per connessioni veloci e stabili.

Il sistema operativo è Chrome OS. Si tratta di un sistema leggero, veloce e sicuro, basato su cloud, che offre un’esperienza utente intuitiva e semplificata. Chrome OS include una vasta gamma di app, tra cui Google Docs, Sheets, Slides, Gmail, YouTube e Netflix. Inoltre, è possibile accedere a milioni di altre app tramite il Google Play Store.

La batteria ad alta capacità del Chromebook Plus CX3402, infine, garantisce un’autonomia fino a 10 ore con una singola carica, permettendo di utilizzarlo per un’intera giornata lavorativa o scolastica senza preoccupazioni. La ricarica rapida consente di ricaricare la batteria al 50% in soli 49 minuti.