Forte di un successo crescente dei laptop con il suo sistema operativo, Google ha deciso di andare oltre e puntare su dispositivi ancora più performanti. Si tratta dei Chromebook Plus, come l’HP 15-nb000sl con processore Intel Core i3, 8GB di RAM LPDDR5 e display FHD da 15,6 pollici.

La nota positiva è che, pur avendo una scheda tecnica di un valore superiore (rispetto agli altri Chromebook), il prezzo di questo notebook non è per nulla spaventoso. Anzi, oggi puoi approfittare anche di uno sconto del 5% che porta a soli 379,99€ (spedizione compresa) la cifra da investire.

Dopo aver provato il Chromebook Plus di HP non riuscirai più a tornare indietro: prezzo conveniente e ottime performance

L’HP Chromebook Plus 15-nb0000sl è un laptop versatile e potente che offre un’esperienza utente fluida e ancora più reattiva. Con un processore Intel Core i3-N305, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria eMMC, questo dispositivo è adatto a una varietà di attività, dalla navigazione web e la gestione di email alla modifica di foto e video.

Il dispositivo vanta un design elegante e moderno, leggero e resistente. Il display è un Full HD da 15,6 pollici (con rivestimento antiriflesso) e offre una buona qualità dell’immagine con colori vivaci e ampi angoli di visione. La tastiera purtroppo non è retroilluminata ma offre una buona esperienza di scrittura. I tasti sono ben distanziati e hanno una corsa morbida e silenziosa. Il touchpad è ampio e multi-touch, e supporta le gesture di scorrimento e zoom di Chrome OS.

Come già sottolineato poco sopra, il Chromebook Plus di HP è un dispositivo con performance davvero interessanti. Il processore Intel Core i3-N305 è in grado di gestire senza problemi anche attività impegnative come l’editing video o la modifica di foto. La batteria poi ha una durata di circa 10 ore, che consente di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno senza doverlo ricaricare.

Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS, una piattaforma facile da usare e che offre una vasta gamma di app per la produttività, l’intrattenimento e l’apprendimento. È inoltre possibile utilizzare app Android su Chromebook, ampliando ulteriormente le possibilità del dispositivo.

In termini di connettività, infine, troviamo due porte USB-C, una porta USB-A, un lettore di schede microSD e una porta da 3,5mm per cuffie, altoparlanti esterni e altri accessori.