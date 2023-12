Chromecast con Google TV, fai diventare smart la TV con 29 €

Sebbene la tecnologia sia progredita ed esistano le smart TV, ci sono ancora diverse persone che almeno in una stanza hanno quella TV leggermente più datata. Essendo tale, non detiene le funzionalità principali che invece una televisione di ultima generazione può offrire agli utenti ed è per questo che bisogna intervenire. Come? Semplicemente con un Chromecast dotato di Google TV.

Questo straordinario dispositivo consente, con una spesa davvero esigua, di far diventare smart qualsiasi TV. Con un device da collegare alla porta HDMI del televisore e un telecomando, ecco che il gioco sarà presto fatto: Netflix e tutte le altre app saranno finalmente disponibili. Il tutto funzionerà in maniera super intuitiva e rapida, come se aveste acquistato una smart TV.

Oggi, grazie ad Amazon che propone il dispositivo in sconto, il prezzo scende del 25% per un totale di 29,90 €. La spedizione è rapida per tutti e ci sono anche due anni di garanzia.

Chromecast Google TV, il dispositivo perfetto per ogni televisione

Una volta collegato il dispositivo alla televisione, nella schermata home troverete tutte le applicazioni e anche lo store da cui scaricare quello che non c’è. Il Chromecast si dimostra infatti molto completo sia per gli adulti che per i bambini, con la possibilità di impostare il controllo parentale e un tempo di visualizzazione. Potrete ovviamente riprodurre anche la vostra musica preferita e avviare lo streaming di qualsiasi programma.

Le caratteristiche tecniche da raccontare dunque sono poche, l’unica cosa che dovrete fare sarà procedere all’acquisto e godervi questo Chromecast con Google TV. Ad intervenire oggi è Amazon, che propone il prodotto con il 25% di sconto. Il vecchio prezzo di 40 € arriva a 29,90 € con due anni di garanzia e con la spedizione che vi permetterà di avere domani a casa vostra il prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.