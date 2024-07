Cinque film e serie tv su Disney+ che ti faranno venire nostalgia

Disney+ offre una vasta selezione di film e serie TV che risvegliano ricordi nostalgici per tutti gli spettatori nati negli anni ’70 e ’80. Per avere accesso all’intero catalogo, occorre attivare uno dei tre piani disponibili: Standard con pubblicità, Standard, Premium. Il più economico è il piano Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese.

Le serie tv e i film più nostalgici presenti su Disney+

Abbiamo selezionato in particolare cinque film e serie tv che vi “sbloccheranno” un po’ di ricordi. Pronti? Partiamo!

1) Tutto quella Notte

Diretto da Chris Columbus, questo film del 1987 vede protagonista Elizabeth Shue nei panni di una babysitter che vive una notte ricca di avventure per le strade di Chicago. Con il suo mix di commedia e azione, è un classico degli anni ’80 da rivedere.

2) Gargoyles

Serie animata degli anni ’90, Gargoyles è nota per il suo tono maturo e le trame complesse. Segue le vicende di un gruppo di gargoyle che si risvegliano nella New York moderna dopo essere stati pietrificati per mille anni. La serie esplora temi di eroismo e sacrificio, rendendola una visione avvincente anche oggi.

3) Le Avventure dei Gummi

Questa serie animata segue le avventure di un gruppo di orsi magici in un mondo medievale. Nonostante il successo moderato in Italia, ha lasciato un segno duraturo negli Stati Uniti.

4) Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta

Film del 1990 è una classica avventura in stile Indiana Jones con Zio Paperone e i suoi nipoti. È una delle produzioni animate più amate dagli appassionati di DuckTales.

5) Crescere, che fatica!

Serie TV degli anni ’90 che segue la crescita di Cory Matthews dalla scuola media fino all’età adulta. È un classico della programmazione Disney, amato per i suoi personaggi e le storie di vita quotidiana.

E ce ne sono molti altri: basti pensare a titoli come “10 cose che odio di te” o “Gli strilloni”. Il tutto a 5,99 euro per il piano Standard con le pubblicità. Cosa aspetti?