Cloud a vita: la soluzione ai problemi di spazio di archiviazione arriva da pCloud (fino a 10 TB)

Per eliminare i problemi di spazio e salvare in sicurezza tutti i propri documenti, i file, le immagini e i video è possibile affidarsi a pCloud e alle soluzioni per il cloud a vita che consentono di acquistare uno spazio cloud (a prezzo scontato) anche senza dover attivare un abbonamento che obbliga a pagamenti ricorrenti per poter avere accesso ai propri dati.

Il meccanismo è semplice: con pCloud è possibile acquistare uno spazio cloud, scegliendo la versione giusta in base alle proprie esigenze di archiviazione e avendo sempre la possibilità di incrementare lo spazio disponibile. Le proposte dell’azienda partono da 500 GB e arrivano fino a 10 TB.

Per tutti i dettagli è sufficiente visitare il sito ufficiale di pCloud, accessibile di seguito.

Il cloud a vita di pCloud è la soluzione ai problemi di spazio

Il cloud a vita offre tanti vantaggi, eliminando il problema dei costi ricorrenti tipici degli abbonamenti e garantendo l’accesso a uno spazio cloud in grado di ospitare tutti i propri file. Con pCloud, vero e proprio punto di riferimento del settore del cloud a vita, è possibile scegliere tra i piani:

Premium 500 GB al costo di 199 euro

al costo di Premium Plus 2 TB al costo di 399 euro

al costo di Ultra 10 TB al costo di 1.190 euro

Tutte le versioni degli abbonamenti proposti da pCloud sono ora disponibili a prezzo scontato, fino al -37%, e con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per eliminare in via definitiva i problemi di spazio di archiviazione, le soluzioni di pCloud rappresentano la scelta giusta. L’attivazione è semplice. Basta collegarsi al sito di pCloud tramite il box qui di sotto e poi selezionare il piano desiderato. Lo spazio cloud sarà sempre “aggiornabile” con la possibilità di aggiungere Giga extra di spazio di archiviazione.