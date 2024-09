Cloud a vita per i tuoi documenti digitali col 78% di sconto: ecco la soluzione

Non perdere mai più i tuoi ricordi e i tuoi file più preziosi! Con Internxt, il cloud storage sicuro e conveniente, puoi archiviare tutti i tuoi file importanti in un luogo sicuro e accessibile ovunque ti trovi. E ora, con uno sconto del 78%, l’opportunità di proteggere i tuoi dati a vita è ancora più allettante.

Un esempio? Lo spazio da 10 tb (il più grande che Internxt mette a disposizione) costa solo 75 Euro anziché 300. All’interno del pacchetto ottieni: condivisione crittografata di file e cartelle; condivisione protetta da password; accesso ai tuoi file da qualsiasi dispositivo; caricamento file fino a 20 GB; autenticazione a due fattori (2FA); supporto premium ; Garanzia di rimborso a 30 giorni.

Perché scegliere Internxt?

Internxt si distingue da altri provider di cloud per la sua attenzione alla privacy e alla sicurezza dei dati. A differenza di molti altri servizi, che possono accedere ai tuoi file, Internxt utilizza la tecnologia Zero-Knowledge Encryption, che significa che solo tu hai il controllo completo sui tuoi dati. Nessuno, nemmeno lo stesso Internxt, può accedere ai tuoi file senza la tua autorizzazione.

Oltre alla sicurezza, Internxt offre una vasta gamma di funzionalità pensate per semplificare la vita quotidiana degli utenti. Tra queste, l’accesso multi-dispositivo, che ti permette di sincronizzare i tuoi file su smartphone, tablet e computer, e la possibilità di condividere documenti in modo sicuro con altri utenti, impostando persino delle limitazioni di accesso temporanee o restrizioni alla modifica.

Un’offerta imperdibile: risparmia il 78%

Quello che rende Internxt davvero irresistibile in questo momento è l’offerta speciale che ti permette di ottenere un abbonamento a vita con un incredibile sconto del 78%. Questo significa che, con un unico pagamento, avrai accesso illimitato a tutti i vantaggi di Internxt per sempre. Non dovrai preoccuparti di costi di rinnovo o di abbonamenti mensili, risparmiando centinaia di euro nel lungo periodo.