Cloud a vita scontato fino al 78% grazie all’offerta di Internxt

Scommetto che almeno una volta nella vita ti sei chiesto “Dove metto tutti questi file?!” Ecco la soluzione ai tuoi problemi. Internxt ha infatti deciso di fare il regalo del secolo: piani di archiviazione cloud a vita scontati fino al 78%. Adesso sì che puoi smettere di riciclare le vecchie chiavette USB, col rischio che si smagnetizzino.

Finalmente puoi salvare tutte le foto, i video e i documenti di lavoro importanti in uno spazio ampio e, soprattutto, sicuro grazie alla crittografia di livello militare.

Caratteristiche e vantaggi del cloud a vita offerto da Internxt

Come dicevamo, Internxt usa la crittografia AES-256 a zero conoscenza, che fa sì che soltanto tu possa vedere e accedere ai tuoi file. Nemmeno il tool sa cosa hai salvato. I limiti di velocità? Un problema del passato grazie ai server super performanti distribuiti in tutta Europa.

La ridondanza integrata è un ulteriore strato di garanzia. I tuoi dati saranno copiati su più server in diversi Paesi europei; così, anche se uno dovesse non funzionare, i tuoi file rimarranno intatti e sempre pronti all’uso. Ecco quali sono adesso i prezzi di acquisto:

2 TB : a soli 198 euro anziché 900 euro.

: a soli anziché 900 euro. 5 TB : 418 euro invece di 1900 euro.

: invece di 1900 euro. 10 TB: 638 euro invece di 2900 euro.

Per ogni piano è prevista la garanzia di rimborso entro 30 giorni, nel caso in cui dovessi ripensarci.

La nuova promo di Internxt con sconto del 78% equivale a vincere al lotto. È la tua grande occasione per ottenere uno spazio cloud a vita, super sicuro e a un prezzo incredibilmente vantaggioso. È il caso di correre a dare un’occhiata e, magari, approfittare subito di questi sconti pazzeschi.