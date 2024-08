Cloud crittografato per aziende: risparmia con la nuova offerta Internxt

Se si è alla ricerca di una soluzione avanzata per mettere in sicurezza i dati della propria azienda, segnaliamo l’offerta in corso sui piani aziendali di Internxt. Quest’ultimi beneficiano di uno sconto fino al 10%: la promo è riscattabile tramite questa pagina del sito ufficiale Internxt, selezionando il tab “Business” e applicando il filtro “Annualmente”.

Gestione semplificata di utenti e team, invio di file riservati in modo sicuro, backup di tutti i documenti più importanti e possibilità di lavorare con la propria squadra ovunque ci si trovi: queste le funzionalità chiave dei piani Business di Internxt.

L’offerta per i piani Business di Internxt

Internxt offre due diversi piani: Standard e Pro. Il più economico è il primo, disponibile a 79,99 euro invece di 83,88 euro per utente all’anno. Il pacchetto Standard include 1 TB di spazio d’archiviazione per ogni singolo utente, la condivisione di file e cartelle crittografati, la gestione della fatturazione e dei pagamenti dell’account, più la creazione e la gestione sia degli utenti che del team. In più, è conforme al GDPR e permette di caricare file di dimensioni fino a 5 GB.

Il piano Pro, disponibile in offerta a 99,99 euro per utente all’anno anziché 107,88 euro, potenzia la maggior parte delle funzionalità del piano Standard. A partire dallo spazio di archiviazione, che passa da 1 TB a 2 TB per ogni utente. Cresce anche il numero di utenti: dagli iniziali 10 utenti, si passa fino a 100 utenti (con un minimo di 3). Un ulteriore passo in avanti riguarda le dimensioni dei file caricati: dagli iniziali 5 GB del piano Standard si passa ai 20 GB del piano Pro.

Puoi beneficiare dell’offerta in corso sui piani Business collegandoti a questa pagina del sito Internxt.