Cloud storage sicuro e completo fino a 10 TB in sconto dell'80%

Foto, video, film, serie tv, musica, documenti di lavoro: sono tanti i tipi di file che necessitano di un salvataggio in uno spazio di archiviazione. Purtroppo, è sempre più difficile trovare un computer o uno smartphone in grado di assolvere a questo compito, senza contare il fatto che spesso e volentieri si ha il bisogno di accedere a un determinato file anche offline, ovunque ci si trovi.

Da qui l’esigenza di affidarsi a un servizio cloud. Due i vantaggi più importanti: un maggiore spazio a disposizione e la possibilità di avere a portata di mano tutti i propri file in qualunque parte del mondo, sia con che senza Internet. Uno dei migliori servizi di cloud storage oggi disponibili sul mercato è Internxt, che si distingue dalla concorrenza per i prezzi convenienti e per le funzionalità di sicurezza garantite. Grazie all’ultima offerta in corso sui piani a vita, è possibile risparmiare fino all’80% attivando il piano da 10 TB.

Internxt, cloud storage crittografato e a conoscenza zero

Tutti i piani Internxt offrono un accesso completo ai servizi di sicurezza e privacy predisposti dalla suite open-source di servizi cloud con sede a Valencia, in Spagna. A differenza delle altre piattaforme concorrenti, offre la crittografia dei dati di livello militare, oltre a un’architettura a conoscenza zero. Questo significa che nessuno, tantomeno i dipendenti della piattaforma di cloud storage, ha accesso ai file caricati sul cloud.

Con la nuova promozione in corso, i piani a vita di Internxt partono da 180 euro, con sconti fino all’80% sul piano da 10 TB. Tutti i piani presentano le stesse caratteristiche, con inclusa la garanzia di rimborso di 30 giorni. Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Internxt.