Il codice promo di ING per ottenere 100 euro in Buoni Amazon è davvero imperdibile. Ottenere questa grande opportunità con Conto Arancio Più è semplice e conveniente. Potrai gestire le tue finanze in modo efficiente e sicuro mentre ti godi i vantaggi del buon shopping online. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e perché dovresti lanciarti subito in questa avventura finanziaria senza pensieri.

Come ottenere 100 euro in buoni Amazon con il codice promo di ING

Se hai una passione per lo shopping online e ami i vantaggi finanziari, questa offerta è quello che fa per te. La banca olandese ti consente di ottenere 100 euro in buoni Amazon semplicemente seguendo alcuni passaggi mentre apri il Conto Arancio Più. Ecco cosa devi fare:

apri Conto Arancio Più utilizzando il codice ING2024 e seleziona la carta di debito Mastercard entro il 9 settembre;

e seleziona la entro il 9 settembre; attiva il tuo conto corrente effettuando un primo bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre;

di qualsiasi importo entro il 29 novembre; fai un acquisto con la tua carta di debito per ottenere un primo coupon da 50 euro valido fino al 29 novembre.

per ottenere un valido fino al 29 novembre. spendi 500 euro con la tua carta di debito Mastercard entro il 29 settembre per ricevere un secondo coupon da 50 euro ;

con la tua carta di debito Mastercard entro il 29 settembre per ricevere un ; mantieni almeno 200 euro nel conto fino a quando non avrai il premio via email.

Il Conto Arancio Più offre altri innumerevoli vantaggi. Innanzitutto, con l’accredito dello stipendio, il canone mensile del conto diventa completamente gratuito. Questa è una delle molte ragioni per cui vale la pena aprire questo conto.

I prelievi gratuiti sia in Italia che in Europa ti permettono di usare il tuo denaro senza preoccupazioni. I bonifici SEPA sono inclusi. Le carte di debito e credito Mastercard Gold vengono fornite senza costi di gestione. Potrai gestire il tuo conto comodamente da casa grazie all’app e all’area riservata online.

Con tutti questi vantaggi, perché non approfittare del codice promo di ING e ottenere 100 euro in buoni Amazon? Non rimandare!