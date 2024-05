Coinbase: la piattaforma sicura e affidabile per entrare nel mercato delle criptovalute

Dopo la crescita record di Bitcoin in questi primi mesi del 2024, hai scelto di entrare nel mercato delle criptovalute per approfittare della situazione favorevole e trarne vantaggio, come d’altronde suggeriscono numerosi esperti del settore. Non hai però ancora un’idea chiara su quale sia la piattaforma migliore con cui iniziare.

Se le cose stanno così, ti invitiamo a prendere in considerazione l’exchange crypto Coinbase, la più grande azienda di criptovalute quotata in Borsa dal 2021. Proprio grazie alla sua quotazione, Coinbase rappresenta un porto d’approdo serio e affidabile, dove è possibile muovere i primi passi nel mercato con tutta la prudenza del caso.

I vantaggi di scegliere Coinbase per entrare nel mercato delle criptovalute

Nel corso degli anni ci sono stati diversi episodi di broker che hanno chiuso i battenti all’improvisso, lasciando così all’asciutto migliaia e migliaia di utenti. Ecco perché è fondamentale scegliere una piattaforma sicura, in grado di assicurare tutte le necessarie garanzie, come fa Coinbase.

Sicurezza che fa rima con trasparenza: tutti i costi legati al trading di criptovalute sono riportati in maniera chiara fin da subito (le commissioni offerte sono tra le più competitive), lasciando agli utenti ampia libertà nel decidere come operare in un mercato altamente volatile come quello delle criptovalute. Un ulteriore aspetto positivo è la possibilità di guadagnare premi con il semplice possesso di USDC, la stablecoin agganciata al dollaro. E sempre a proposito di criptovalute, la piattaforma in questione offre l’opportunità di scambiare oltre 200 asset digitali, da Bitcoin ad Ethereum.

