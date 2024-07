Come evitare brutte sorprese con le commissioni in viaggio: usa Revolut!

Hai mai avuto la sensazione che ogni volta che usi la tua carta di pagamento all’estero, le banche ti stiano segretamente sfilando i soldi dal portafoglio? Sì, parliamo proprio di quelle maledette commissioni in viaggio. Ma non temere, c’è una soluzione che ti evita queste spese extra: Revolut.

Se ti registri per la prima volta, puoi ottenere 3 mesi gratis del piano Premium. Così puoi convertire denaro in più di 29 valute senza pagare nessuna commissione di cambio dal lunedì al venerdì.

Come sfruttare a pieno Revolut per ridurre le commissioni in viaggio

Per goderti questa offerta grandiosa, basta visitare la pagina dedicata sul sito di Revolut, inserire il tuo numero di telefono e scaricare l’app. In pochi semplici passi, sarai pronto a registrarti e ricevere il tuo link univoco per l’upgrade a Premium. Tipo un abbonamento, ma senza i soliti “pagherai per sempre”.

Il conto multivaluta di Revolut non solo ti permette di evitare quelle fastidiosissime commissioni di cambio, ma ti consente anche di prelevare fino a 400 euro al mese senza costi. E se hai amici all’estero e vuole mandargli qualche euro, c’è lo sconto del 20% sui bonifici internazionali. Suona bene, vero?

Ora, se sei uno che ama accumulare punti fedeltà perfino quando compra il caffè al bar, Revolut ha pensato anche a te. Grazie al programma RevPoints, puoi guadagnare punti con ogni spesa e usarli per prenotazioni di hotel o convertirli in miglia aeree. Come se non bastasse, con il piano Premium hai accesso scontato a più di 1.000 lounge in tutto il mondo. Così puoi sorseggiare champagne mentre aspetti il tuo volo.

L’offerta dei 3 mesi di Revolut Premium gratis è valida fino al 31 dicembre, quindi forse è giunto il momento di farci un pensierino. Non è necessario essere un genio della finanza per evitare le commissioni in viaggio, basta Revolut!