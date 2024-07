Come gli antivirus aiutano a prevenire il furto di identità

Al giorno d’oggi, il furto di identità rappresenta una delle peggiori minacce per chi naviga online. Non stiamo parlando solo di perdere qualche euro qua e là; i danni possono essere devastanti anche per la reputazione. Quindi, prevenire è meglio che curare. Ma come farlo senza diventare paranoici? Ecco dove entra in gioco il mondo degli antivirus, in particolare Norton 360 Advanced.

Protezione contro il furto di identità: l’importanza di Norton 360 Advanced

Profili social sotto minaccia? Non più, grazie al servizio Social Media Monitoring di Norton 360 Advanced. Questo sistema scruta ogni angolo del web, persino il temibile Dark Web, alla ricerca di informazioni rubate. Inoltre, avrai anche l’assistenza per il ripristino dell’identità.

Quanto costa tutto questo? Solo 44,99 euro all’anno, meno di quanto spenderesti per 12 caffè al bar. Per di più, Norton 360 Advanced ti permette di proteggere fino a 10 dispositivi. Da Windows a Mac, passando per Android e iOS, nessun device sarà lasciato senza difese.

Non possiamo dimenticare le funzionalità extra, come la VPN illimitata per navigare in modo sicuro anche su reti pubbliche e il password manager che rende obsoleti i foglietti di carta pieni di password.

Ogni volta che si parla di antivirus, la protezione in tempo reale è la prima cosa che viene in mente. Norton non delude neanche su questo fronte. Ma è la combinazione di tutte le sue funzionalità – dall’antivirus alla VPN, dal monitoraggio del Dark Web alla gestione delle password – che rende Norton 360 Advanced la scelta migliore per prevenire il furto di identità. Qualunque siano i motivi che ti spingono a usare molto spesso il Web, adesso sai come proteggere la tua privacy, i tuoi dispositivi e tutto ciò che ruota intorno. Ma fallo in fretta, però, perché i pericoli sono sempre in agguato e perché la promo di Norton sta per scadere.