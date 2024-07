Come guardare gratis Apple TV+? Ecco la promo per avere 3 mesi a costo zero

Per poter accedere a tutto il catalogo (sempre più ricco) di Apple TV+ è richiesto un costo di 9,99 euro al mese, senza vincoli di rinnovo. L’abbonamento a pagamento, però, non è l’unico per poter sfruttare il catalogo della piattaforma di Cupertino. Per tutti i nuovi utenti c’è una prova gratuita di 7 giorni, ottima per poter recuperare una serie o qualche film senza alcun costo.

C’è, però, una promo aggiuntiva da considerare: per chi acquista un dispositivo Apple, infatti, ora è possibile riscattare 3 mesi gratis di Apple TV+, senza alcun vincolo di rinnovo dell’abbonamento. Per accedere gratis al servizio è sufficiente attivare la promo tramite l’app di Apple TV+, accessibile di seguito.

3 mesi gratis di Apple TV+: ecco come fare

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+ è necessario aver acquistato un nuovo dispositivo a scelta tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo deve essere stato acquistato direttamente da Apple (online o tramite negozi fisici) o presso un rivenditore autorizzato. Per poter accedere alla promozione, inoltre, è necessario aggiornare il dispositivo all’ultima versione disponibile del sistema operativo.

Da notare che la promozione è richiedibile entro 3 mesi dalla data di attivazione del nuovo dispositivo Apple acquistato. Di conseguenza, anche chi ha acquistato di recente un nuovo dispositivo della casa di Cupertino potrebbe accedere alla promozione.

Per verificare la possibilità di accedere gratis per 3 mesi ad Apple TV+ è sufficiente seguire il link qui di sotto. In alternativa, per chi non ha la possibilità di sfruttare i 3 mesi gratis, è sempre disponibile la prova gratuita di 7 giorni, riservata a chi non ha mai sfruttato il servizio.

Al termine del periodo gratuito, l’abbonamento si rinnova al costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza. Per verificare la disponibilità della promo per accedere gratis ad Apple TV+ basta seguire il link qui di sotto.