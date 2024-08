Come guardare la Serie B in diretta streaming dall'estero

Il campionato di Serie B 2024/25 è iniziato. Il via ufficiale venerdì, con il match inaugurale tra Brescia e Palermo. Poi è stata la volta degli anticipi di sabato, oggi invece si disputeranno le rimanenti cinque partite della prima giornata.

E anche quest’anno tutte le partite di Serie B saranno trasmesse in streaming su DAZN, incluse le gare di playoff e playout. La novità più importante è che per guardare il torneo cadetto sarà sufficiente l’abbonamento a Goal Pass, il nuovo piano di DAZN che a partire da 13,99 euro al mese include anche tutta la Liga spagnola, 3 partite a turno di Serie A, il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women’s Champions League.

Per chi si trova invece all’estero occorre attivare anche una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di navigare in completo anonimato e di simulare una connessione da un altro Paese, così da far credere al proprio provider di rete di essere connessi in una nazione diversa rispetto a quella in cui ci si trova. Questo è necessario perché fuori dall’Italia i contenuti delle piattaforme streaming a cui si è iscritti o abbonati vengono bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

Tra le migliori VPN oggi in circolazione si annovera NordVPN, punto di riferimento del settore per la velocità della connessione di rete e per le tante funzionalità di sicurezza extra. In queste ore i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi, con la possibilità di beneficiare di 3 mesi extra in regalo e un buono di 6 mesi da regalare a un proprio amico.

Come vedere la Serie B in streaming dall’estero

Ecco un veloce riepilogo per vedere la Serie B 2024/25 in diretta streaming dall’estero:

attiva il piano Goal Pass di DAZN (da 13,99 euro al mese per 12 mesi);

attiva una VPN (NordVPN scelta consigliata);

scarica l'app della VPN selezionata in precedenza;

apri l'app e connettiti a un server VPN posizionato in Italia;

; apri DAZN e goditi tutti gli incontri del campionato italiano di Serie B.