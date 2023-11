Come guardare The Crown 6 con l'offerta Sky del Black Friday da 14,90 €/mese

La prima parte di The Crown 6 è disponibile su Netflix. Si tratta dei primi quarto episodi della sesta stagione della popolare serie che si avvia alla conclusione dopo i tanti successi ottenuti in passato. Per la seconda parte, composta dai restanti 6 episodi, non bisognerà attendere molto. Il rilascio su Netflix, infatti, è programmato per il prossimo 15 di dicembre.

Per guardare tutti gli episodi di The Crown 6 (e tutti gli altri contenuti disponibili su Netflix, a partire dalle precedenti stagioni della serie) è possibile sfruttare l’offerta con Sky e Netflix insieme. La promozione in questione, infatti, mette a disposizione un bundle con Sky TV e Netflix al costo di 14,90 euro al mese. Per attivare la promozione basta seguire il link qui di sotto che vi porterà al sito ufficiale Sky.

Come guardare The Crown 6? C’è l’offerta Sky e Netflix

La promozione in questione include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento e le serie TV di Sky

con tutto l’intrattenimento e le serie TV di Sky Netflix con piano base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza

con piano base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche da smartphone, tablet e computer

per accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche da smartphone, tablet e computer possibilità di aggiungere Sky Cinema con Paramount Plus e Buono Amazon da 50 euro al costo di 5 euro in più al mese

L’offerta prevede un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi. Non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale quando sarà possibile cambiare offerta oppure disattivare l’abbonamento. Per attivare la promozione basta seguire il link qui di sotto.

Il trailer di The Crown 6

I primi episodi di The Crown 6 sono, quindi, disponibili. Una breve preview in merito ai primi episodi è disponibile dal trailer qui di sotto. Per la seconda parte della sesta stagione della serie bisognerà attendere il prossimo mese di dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.