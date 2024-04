Come guardare Vanina - Un vicequestore a Catania in streaming dall'estero (seconda puntata)

Sei all’estero e non riesci a vedere l’ultima puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania sull’app Mediaset Infinity? Ciò succede a causa delle restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete ai contenuti delle piattaforme streaming quando ci si trova al di fuori dei confini nazionali. Detto questo, è anche vero che esiste una soluzione semplice.

Per guardare Vanina – Un vicequestore a Catania in streaming dall’estero è sufficiente scaricare l’applicazione Mediaset Infinity e attivare una VPN. Perché proprio una VPN? Perché consente di simulare una connessione da un altro Paese, andando a sbloccare così la visione di tutti i contenuti. Il servizio più economico e dal miglior rapporto qualità-prezzo è quello offerto da CyberGhost VPN, il cui piano di due anni è in offerta lampo a 2,03 euro al mese.

Vanina – Un vicequestore a Catania: come vedere la seconda puntata dall’estero

Ecco i passaggi da completare per rivedere il secondo episodio di Vanina Guarrasi su Mediaset Infinity anche all’estero:

sottoscrivi il piano di due anni di CyberGhost VPN;

scarica l’app del servizio VPN;

effettua l’accesso all’applicazione;

connettiti a un server italiano per simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare così il blocco geografico;

apri l’app Mediaset Infinity;

accedi al tuo account Mediaset (o registrane uno nuovo);

vai al riquadro dedicato alla fiction di Canale 5 (aiutati con il campo di ricerca disponibile nell’app).

L’offerta di CyberGhost VPN è disponibile a tempo limitato. Approfitta dunque del maxi sconto dell’83 per cento per attivare oggi stesso il piano di due anni e godere della visione di tutti i contenuti delle piattaforme streaming senza più restrizioni geografiche.