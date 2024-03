Come Norton protegge contro il phishing e altre minacce online

Le minacce online sono numerose e in costante evoluzione: per gli utenti, quindi, c’è la necessità di prestare sempre grande attenzione quando si utilizza un qualsiasi servizio web. Per incrementare la protezione e proteggersi contro il phishing, contro virus e malware e contro il tracciamento dell’attività online è oggi fondamentale poter contare su strumenti avanzati di protezione come quelli proposti da Norton.

Per gli utenti del web, infatti, Norton ha realizzato un servizio unico, chiamato Norton 360, che racchiude una lunga serie di strumenti per garantirsi un accesso sicuro a Internet. C’è la VPN, che azzera il tracciamento e incrementa la privacy durante la navigazione a cui si affianca il sistema di protezione in tempo reale contro virus, malware, ransomware e altre minacce. Per un ulteriore livello di protezione, anche contro i tentativi di phishing, è possibile installare sul proprio computer Norton Secure Browser.

Per un accesso completo ai servizi di sicurezza di Norton è possibile affidarsi a Norton 360. La versione Deluxe del servizio costa ora 34,99 euro per un anno (-66%), garantendo la possibilità di utilizzare i software di protezione su 5 dispositivi (tra Windows, macOS, Android e iOS). Con la versione Premium, disponibile a 44,99 euro (-60%) è possibile estendere la protezione a 10 dispositivi.

Norton 360 è attivabile in pochi clic dal sito ufficiale. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Norton 360: una protezione completa contro le minacce online

Grazie a Norton 360 è possibile, quindi, incrementare le difese contro le minacce online, agendo su più livello e bloccando tutti i possibili fronti di “attacco”. Il bundle include:

il sistema di protezione contro virus, malware e ransomware

contro virus, malware e ransomware la VPN illimitata e senza tracciamento

e senza tracciamento fino a 75 GB in cloud per il backup sicuro dei propri dati

per il backup sicuro dei propri dati vari servizi aggiuntivi come Dark Web Monitoring e Protezione Minori

In più, Norton aggiunge ulteriori strumenti da affiancare ai servizi inclusi in Norton 360, come Norton Secure Browser e Norton Password Manager. Il browser, in particolare, è in grado di rilevare e bloccare le minacce online e i tentativi di phishing.

Per accedere a Norton 360 è possibile puntare sulla versione Deluxe, al costo di 34,99 euro e con possibilità di attivare i servizi di protezione su 5 dispositivi, oppure a Premium, al costo di 44,99 euro, estendendo l’utilizzo a 10 dispositivi. Entrambe le promozioni riguardando l’abbonamento annuale senza vincoli.

Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto.