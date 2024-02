Come ottenere fino a 150€ in buoni Amazon con Crédit Agricole

Esiste un modo per gestire le proprie finanze in modo conveniente, ottenendo anche dei vantaggi esclusivi? Questa opportunità te la offre Crédit Agricole, grazie a un’offerta promozionale da non perdere.

Non soltanto potrai avvantaggiarti dal canone zero nei primi 24 mesi sia per il conto che per la carta di debito, ma potrai anche accedere a un consulente dedicato ed a 150 euro in buoni regalo Amazon.

Conto online Crédit Agricole: facilità d’uso e vantaggi esclusivi

Il conto online di Crédit Agricole offre grande comodità nella gestione del tuo denaro. Con l’app e l’Home banking, potrai tracciare tutte le operazioni, effettuare bonifici gratuiti, pagare bollettini e molto altro, da qualunque posto.

Puoi anche aprire il conto deposito, che ti offre un tasso annuo lordo del 4% per 9 mesi. POI CI sono i buoni Amazon dal valore di 150 euro.

Per ottenere questi buoni, devi richiedere la carta Debit Visa e iniziare ad effettuare transazioni fino a 999,99 euro per guadagnare 50 euro. I restanti 100 euro se le transazioni complessive ammontano ad almeno 1.000 euro.

Per quanto riguarda la protezione delle transazioni, il servizio 3D Secure assicura i tuoi acquisti online. Se è necessario, puoi mettere la carta in pausa con un clic per bloccarla immediatamente in caso di smarrimento o furto.

Inoltre, con questo conto avrai a disposizione un consulente dedicato, che ti aiuterà per ogni richiesta o problema da risolvere. Puoi consultarlo sia da remoto che direttamente in filiale.

Quindi, se vuoi abbondonare il tuo vecchio conto bancario per uno più moderno e conveniente, apri oggi stesso il conto di Crédit Agricole. La procedura avviene completamente online, è semplice e la completerai in pochi minuti.

Se vuoi iniziare, clicca sul bottone qui sotto. Nella pagina ufficiale, puoi leggere nei dettagli come ottenere i buoni Amazon.

