Come ottenere la Carta YOU in soli due minuti senza dover cambiare banca

Carta YOU rappresenta una soluzione finanziaria senza costi nascosti, assolutamente priva di commissioni annuali o di prelievo presso gli sportelli automatici.

La sua versatilità si manifesta nel fatto che non è necessario cambiare istituto bancario, poiché è sufficiente associarla al proprio conto corrente esistente per godere della comodità di utilizzo ovunque.

Attraverso una rapida procedura online, potrai accedere a tutti i benefici tradizionalmente associati alle carte di credito, senza alcun canone mensile!

Carta YOU: la carta di credito senza costi nascosti

Per ottenere Carta YOU, è sufficiente dedicare alcuni minuti alla procedura attraverso il sito ufficiale. Ti basterà inserire i tuoi dati personali nei campi previsti, inclusi il numero di telefono, l’IBAN del tuo conto bancario di riferimento e un indirizzo email valido.

Dopo aver premuto il pulsante “Richiedila ora“, riceverai un link via email, tramite il quale potrai completare il processo di richiesta e verificare la tua identità utilizzando un codice OTP inviato tramite SMS per la firma dei contratti.

Una volta completato la procedura, la carta verrà spedita direttamente al tuo domicilio, pronta per essere impiegata in qualsiasi transazione.

Questa carta offre non solo un canone gratuito, ma anche l’assenza totale di commissioni per i prelievi in tutto il mondo. Inoltre, consente di effettuare pagamenti senza interessi con una scadenza estesa fino a 7 settimane.

Se effettui un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione, solitamente il 16 del mese, riceverai il mese successivo il riepilogo delle transazioni, con la possibilità di saldarle entro il 3 del mese seguente.

La scelta di saldare l’importo in un’unica soluzione o suddividerlo in rate mensili personalizzabili da almeno 30€ è completamente vostra. Con il riepilogo delle transazioni, potrai scegliere di effettuare il pagamento con bonifico bancario direttamente dal tuo conto corrente.

