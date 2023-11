Come ottenere un Buono Regalo Amazon da 100€ aprendo il Conto Corrente Arancio

La nuova promo lanciata recentemente da ING premia tutti coloro che aprono Conto Corrente Arancio e ottengono la carta di debito MasterCard.

A questi nuovi clienti viene infatti offerto un Buono Regalo Amazon da 100 euro da utilizzare su Amazon.it. La procedura per aprire il conto con ING è semplice: basta andare alla pagina ufficiale del sito web della banca cliccando sul link qui sotto.

Guadagna un Buono Amazon di 100 euro con Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio di ING è un prodotto senza costi di gestione e commissioni sugli acquisti online, come MAV, RAV, F24, bonifici SEPA fino a 50.000 euro e ricariche telefoniche.

Grazie al Modulo Zero Vincoli, i prelievi con carta di debito in Italia e all’estero non presentano costi per i primi 12 mesi, e possono rimanere a zero anche successivamente se viene accreditato sul conto lo stipendio o la pensione oppure se le entrate mensili sono pari a 1.000 euro.

Per ricevere il buono regalo Amazon da 100 euro bisogna, entro il 13 novembre 2023, aprire il Conto Corrente Arancio e ottenere la Carta di Debito MasterCard.

Inoltre, il cliente deve spendere almeno 500 euro tramite sempre la carta, la quale talaltro ha un canone di 2 euro al mese, che può essere azzerato spendendo 500 euro in un mese.

Si può aprire il Conto Corrente Arancio facilmente online, utilizzando l’identificazione tramite SPID per velocizzare l’apertura. Questa promozione scadrà il 13 novembre 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.