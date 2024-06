Come tifare gli Azzurri se abiti all'estero? Ecco come vedere Euro 2024 in streaming

Euro 2024 è iniziato e la prima partita dell’Italia è in programma domani. Per chi abita all’estero c’è la possibilità di guardare le partite sulle emittenti locali (con commento nella lingua del Paese) e con la necessità (in base al Paese) di dover attivare un abbonamento a un servizio Pay TV.

C’è, però, un’alternativa a disposizione di tutti i tifosi che vivono all’estero. Per guardare le partite dell’Italia a Euro 2024 in diretta streaming dall’estero è possibile utilizzare una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione. In questo modo, infatti, è possibile collegarsi a Rai Play e seguire tutte le partite dell’Italia.

La VPN da utilizzare per questo scopo è NordVPN, miglior VPN sul mercato con un'infrastruttura ottimizzata per lo streaming.

Come vedere l’Italia a Euro 2024 dall’estero con una VPN

La procedura da seguire per vedere le partite dell’Italia a Euro 2024 dall’estero è semplicissima. Ecco i passaggi da seguire:

scaricare e installare l’ app di NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo avviare l’app, selezionare un server in Italia e avviare il collegamento VPN

