Come usare gratis Apple Music? Ecco i due modi per accedere al servizio senza pagare

Per usare gratis Apple Music ci sono due opzioni. La prima è rappresentata dalla prova gratuita di un mese, disponibile per tutti i nuovi utenti che si iscrivono al servizio. Non ci sono particolari procedure da completare per attivare la prova gratuita. Basta aprire l’app di Apple Music (disponibile anche su Android e non solo su iPhone/iPad) oppure accedere al sito di Apple Music per riscattare la promo.

C’è un altro modo, però, per usare la piattaforma di streaming musica di Apple a costo zero. La casa di Cupertino, infatti, mette a disposizione dei suoi utenti una promozione speciale che consente l’accesso a 3 mesi gratis di Apple Music. La promozione è semplice: basta avere un nuovo iPhone oppure un dispositivo audio compatibile con la promo (l’elenco completo è disponibile di seguito) da abbinare via Bluetooth a un iPhone o a un iPad.

Dalla prima attivazione del dispositivo, ci saranno 90 giorni di tempo per richiedere la promo con 3 mesi gratis di Apple Music. Per sfruttare questa promo oppure per richiedere la prova gratuita basta premere sul box qui di sotto e verificare la possibilità di attivare la promo con il proprio ID Apple.

3 mesi gratis di Apple Music: come accedere alla promo

Ci sono due modi per avere 3 mesi gratis di Apple Music. Il primo è acquistare un nuovo iPhone (o averne acquistato negli ultimi 90 giorni). In questo caso, basta collegarsi all’app del servizio dallo smartphone per riscattare la promo. Il secondo, invece, è accessibile solo a chi ha un dispositivo audio di quest’elenco:

AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro

Per riscattare la promo bisognerà collegarsi all’app di Apple Music con un iPhone o un iPad a cui è stato abbinato il dispositivo audio. La promozione è disponibile solo se il sistema operativo è aggiornato all’ultima versione. Chi ha già usufruito di promo analoghe non potrà riscattare la promo dei 3 mesi gratis.