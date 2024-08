Come vedere Atalanta-Real Madrid in streaming dall'estero

Questa sera, in Polonia, Atalanta e Real Madrid si affronteranno per la finale della Supercoppa europea. L’incontro sarà trasmesso in TV sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport.

A questo proposito, vi segnaliamo l’offerta in corso proprio sul pass Sport della piattaforma NOW, disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Questo pass è la scelta più completa e conveniente per gli appassionati sportivi, dal momento che offre l’intera programmazione sportiva di Sky.

Per quanto riguarda invece la visione della partita all’estero, per vedere Atalanta-Real Madrid fuori dall’Italia occorre attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dal provider di rete ai contenuti delle piattaforme streaming quando ci si trova fuori dai confini italiani. Una delle migliori VPN è NordVPN, sia per la sua velocità di connessione che per le tante funzionalità extra dal punto di vista della sicurezza e della privacy dei suoi utenti. In questo momento, i piani di due anni di NordVPN sono disponibili in offerta a partire da 3,59 euro al mese, con sconti fino al 71% e tre mesi extra di servizio in regalo.

Come vedere Atalanta-Real Madrid dall’estero

Ricapitolando, ecco i passaggi da seguire per vedere questa sera la finale di Supercoppa europea tra Atalanta e Real Madrid in streaming dall’estero:

Sottoscrivere il pass Sport di NOW in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro.

in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Attivare un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata).

(NordVPN scelta consigliata). Scaricare l’app della VPN e accedere con le credenziali inserite durante la fase di registrazione.

e accedere con le credenziali inserite durante la fase di registrazione. Andare sulla lista dei server VPN .

. Connettersi a un server VPN posizionato in Italia , così da simulare una connessione dal nostro Paese e superare in automatico il blocco geografico.

, così da simulare una connessione dal nostro Paese e superare in automatico il blocco geografico. Aprire l’app NOW e selezionare il canale Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio che trasmetterà l’incontro.