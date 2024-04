Come vedere Based On A True Story in streaming dall'estero

Based On A True Story è una serie in esclusiva su RaiPlay che segue le vicende di Ava e Nathan, una coppia alle prese con la crisi di mezza età. Decisi a rinvigorire la loro esistenza, intraprendono l’avventura di realizzare un podcast, coinvolgendo una figura enigmatica che ritengono essere un noto serial killer.

Se vuoi seguire questa serie, ma ti trovi all’estero e non puoi accedere a RaiPlay, la soluzione è utilizzare NordVPN.

Come accedere a RaiPlay dall’estero con NordVPN per vedere Based On a True Story

Grazie a NordVPN eviterai che la distanza geografica ti privi della possibilità di seguire Based On A True Story e altri titoli sulla piattaforma Rai. NordVPN, per soli 3,69€ al mese, elimina ogni barriera, permettendoti di immergerti nelle dinamiche complesse di Ava e Nathan da qualsiasi luogo tu sia.

L’utilizzo di NordVPN per accedere a RaiPlay è molto semplice: scegli uno dei piani disponibili, connettiti a un server italiano e naviga sul sito di RaiPlay come se fossi in Italia. Questo non solo ti dà accesso a Based On A True Story ma anche a un’ampia varietà di contenuti esclusivi, il tutto mantenendo alta la tua privacy online.

Il piano Base ti permette di superare eventuali blocchi geografici, mentre se vuoi anche delle funzioni di sicurezza e protezione puoi scegliere il piano Plus per un solo euro in più al mese. In questo modo avrai anche un blocco delle pubblicità e una protezione in tempo reale contro i malware.

Con queste caratteristiche e a prezzi così convenienti, non perderti questa nuova serie in esclusiva su RaiPlay anche se sei all’estero. Visita ora il sito di NordVPN e scegli un abbonamento prima che le offerte finiscano.