Come vedere Empoli - Juventus in streaming dall'Italia e dall'estero

Empoli – Juventus apre la quarta giornata del campionato di Serie A: il match è in programma oggi, sabato 14 settembre 2024, a partire dalle 18. La sfida è molto importante: la Juventus, prima in classifica, punta a confermare il buon inizio di stagione mentre l’Empoli, ancora imbattuta, proverà a prolungare la sua striscia di risultati utili.

Il match è visibile in diretta streaming dall’Italia tramite DAZN. È sufficiente attivare il piano Standard oppure il piano Plus per poter seguire la diretta della partita (e tutte le altre partite di Serie A che vengono trasmesse in esclusiva o in co-esclusiva tramite DAZN).

Per vedere Empoli – Juventus in diretta streaming dall’estero (e con commento in italiano) serve una VPN, in modo da poter accedere a DAZN evitando il blocco geografico per chi si connette da fuori Italia. La VPN da utilizzare è NordVPN.

Il servizio in questione è disponibile a partire da 3,09 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. L’attivazione può avvenire direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Empoli – Juventus: come vedere la partita dall’estero in streaming

La procedura da seguire per vedere Empoli – Juventus in streaming dall’estero è molto semplice. Ecco i passaggi da seguire:

attivare una VPN illimitata come NordVPN

installare l'app della VPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione protetta, in modo da ottenere un indirizzo IP italiano

collegarsi a DAZN per poter seguire la diretta del match

Questo metodo è utilizzabile per aggirare qualsiasi blocco geografico legato alla connessione a Internet, evitando anche le censure online.

