Come vedere Frosinone-Lazio in diretta streaming

Sabato 3 agosto, allo Stirpe di Frosinone, la Lazio affronterà in amichevole i padroni di casa gialloblu. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN (necessario l’abbonamento a DAZN Standard, disponibile a partire da 34,99 euro al mese).

Per la Lazio di Marco Baroni è la quinta amichevole di questo pre-campionato. Nell’ultimo test disputato in Germania, i biancocelesti hanno superato per 3-0 l’Hansa Rostock, grazie alle reti di Zaccagni, Castellanos e Tchaouna.

Come vedere Frosinone-Lazio

L’amichevole Frosinone-Lazio sarà visibile in streaming su DAZN, attivando il piano Standard disponibile da 34,99 euro al mese. L’app DAZN è disponibile sui device Android e iOS, oltre che sulla stragrande maggioranza di Smart TV, Apple TV, console per videogiochi e dispositivi come Fire TV, Chromecast e TIMVISION Box.

Delle quattro partite disputate fin qui, la squadra biancoceleste ha ottenuto tre successi, battendo la selezione locale dell’Auronzo di Cadore, il Trapani e l’Hansa Rostock. L’unico pareggio è arrivato contro la Triestina.

Dall’altra parte, il Frosinone ha superato Potenza, Volos e Mondragone, salvo poi uscire sconfitto con il risultato di 4-3 contro il Bari. Ricordiamo che nell’ultima stagione la squadra ciociara è retrocessa in Serie B, nonostante il buon avvio con il tecnico Eusebio Di Francesco in panchina.

Queste le probabili formazioni della partita amichevole tra Frosinone e Lazio:

Frosinone (4-2-3-1) : Cerofolini; Brescianini, Marchizza, Cittadini, Evan; Gelli, Vural; Kvernadze, Distefano, Canotto; Ambrosino.

: Cerofolini; Brescianini, Marchizza, Cittadini, Evan; Gelli, Vural; Kvernadze, Distefano, Canotto; Ambrosino. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Lazzari; Guendouzi, Rovella, Vecino; Zaccagni, Castellanos, Tchaouna.

Appuntamento dunque a sabato 3 agosto, quando alle ore 20:45 ci sarà il calcio d’inizio dell’amichevole Frosinone-Lazio. L’incontro sarà visibile su DAZN per tutti gli abbonati al piano Standard.