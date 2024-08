Come vedere Genoa-Inter in streaming dall'estero

Questo pomeriggio allo stadio Marassi di Genova si disputerà l’incontro Genoa-Inter, anticipo della prima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della massima divisione del campionato di calcio italiano fino al 2029.

Per vedere il match inaugurale della stagione 2024-25 occorre attivare il piano Standard o Plus di DAZN, con prezzi a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi (DAZN Standard). Nel pacchetto è inclusa l’intera offerta sportiva di DAZN, che comprende anche tutta la Liga spagnola, tutta la Serie B e il meglio della Liga Portugal Betclic.

Se invece ci si trova all’estero, c’è bisogno anche di una VPN. Non è di certo una novità, infatti, che i contenuti delle piattaforme streaming siano bloccati quando ci si trova fuori dall’Italia. E per superare le restrizioni geografiche il rimedio più efficace è l’utilizzo appunto di una VPN, grazie alla quale è possibile simulare una connessione da un Paese diverso da quello in cui ci si trova.

Una delle migliori VPN al momento disponibili è NordVPN, tanto per la velocità dei suoi server quanto per la sicurezza e privacy garantite ai suoi utenti. In queste ore i piani di due anni sono in sconto fino al 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese, più 3 mesi extra di servizio in regalo e un buono di 6 mesi da offrire a un proprio amico.

Come vedere Genoa-Inter dall’estero

Ricapitolando, ecco i passaggi da seguire per vedere Genoa-Inter in streaming dall’estero:

sottoscrivi il piano Standard o Plus di DAZN (a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi);

apri l'app DAZN e goditi il match Genoa-Inter