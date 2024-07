Come vedere Hansa Rostock-Lazio in diretta streaming dall'estero

Sabato 27 luglio, all’Ostseestadion di Rostock, in Germania, si disputerà l’amichevole tra i padroni di casa dell’Hansa Rostock e la Lazio. La partita sarà trasmessa in streaming da DAZN (richiesto l’abbonamento al piano Standard, disponibile a partire da 34,99 euro al mese).

Per quanti si trovano all’estero, sarà necessario attivare una VPN per superare le restrizioni geografiche imposte dai provider dei servizi di rete, a causa delle quali la visione dei contenuti delle piattaforme streaming è bloccata al di fuori dell’Italia. Una delle migliori per velocità di connessione, sicurezza e privacy è NordVPN, disponibile in questi giorni in offerta a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi.

Hansa Rostock-Lazio: come vederla in streaming dall’estero

Per vedere l’amichevole Hansa Rostock-Lazio in streaming dall’estero occorre avere un abbonamento al piano Standard della piattaforma DAZN e una VPN attiva. Nello specifico, è necessario connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare così i contenuti di DAZN non visibili a causa del blocco geografico.

Come accennato nell’introduzione, NordVPN è un punto di riferimento nel settore della VPN (acronimo di virtual private network, “rete virtuale privata”, letteralmente). Lo è per diversi motivi, in primis per disporre di una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. Un altro motivo ha per oggetto le tante funzionalità per la sicurezza e privacy incluse nei suoi piani, che la rendano una delle app più sicure.

La nuova offerta in corso permette di risparmiare fino al 69% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese.