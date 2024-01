Come vedere Hurkacz-Medvedev in streaming dall'estero (Australian Open)

Nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 gennaio, non prima delle 3:30 del mattino, a Melbourne si aprirà la seconda e ultima giornata dei quarti di finale dell’Australian Open 2024 con la sfida tra Hurkacz e Medvedev. L’incontro sarà visibile in streaming su DAZN con il piano Start, che include i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Gli appassionati di tennis che si trovano all’estero non potranno però vedere il match, a causa del blocco geografico imposto dal provider di rete.

Per vedere Hurkacz-Medvedev in streaming dall’estero occorre attivare una VPN come NordVPN, punto di riferimento del settore, grazie alla quale si possono superare le restrizioni geografiche simulando una connessione dall’Italia anche quando si è a migliaia di km di distanza.

Australian Open, Hurkacz-Medvedev: come vedere la partita in streaming dall’estero

Prima di tutto bisogna sottoscrivere il piano Start di DAZN, quindi è necessaria l’attivazione di una VPN per superare il blocco geografico che impedisce la visione di Hurkacz-Medvedev dell’Australian Open dall’estero.

La sottoscrizione del piano DAZN è disponibile tramite questa pagina: costa 11,99 euro al mese e consente di vedere la diretta dei canali Eurosport, il meglio del basket italiano ed europeo, il volley, la boxe, il rugby, una selezione di partite di NFL, la UFC e la UEFA Women’s Champions League.

Il passaggio successivo prevede l’attivazione di uno dei piani di NordVPN.

Grazie all’offerta in corso, è possibile attivare il piano di due anni a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più 3 mesi extra di servizio.

Dopodiché, scarica l’app NordVPN, esegui l’accesso con le credenziali del tuo account, quindi scegli uno dei server VPN disponibili nel territorio italiano per simulare una connessione Internet dall’Italia e aggirare in questo modo le restrizioni geografiche.

Non devi fare altro, ora hai tutto quello che ti serve per guardare in streaming Hurkacz-Medvedev dall’estero, l’attesissimo match dei quarti di finale dell’Australian Open.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.