Come vedere il campionato di Serie C in streaming dall'estero

Dopo l’inizio dei campionati di Serie A e Serie B, all’appello manca soltanto la Serie C. L’attesa però sarà breve, dal momento che il via è fissato per venerdì 23 agosto, quando è in programma la prima giornata del torneo.

La stagione 2024/25 del campionato di Serie C sarà trasmessa in streaming su NOW, la piattaforma che include l’intera programmazione sportiva di Sky. Saranno visibili tutti gli incontri della stagione regolare, più le partite di playoff e playout. Per quanto riguarda il prezzo, il pass Sport di NOW è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, con un risparmio netto in un anno di 120 euro.

E per chi è all’estero? Le persone che attualmente si trovano fuori dall’Italia perché in vacanza o per motivi di lavoro hanno la necessità di attivare anche una VPN, oltre alla regolare sottoscrizione del pass Sport.

Il motivo è semplice: a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider dei servizi di rete, i contenuti delle piattaforme streaming sono bloccati. E l’unico modo per sbloccarli è l’utilizzo di una VPN, il servizio che consente di simulare una connessione da un altro Paese. Tra le migliori si annovera NordVPN, ideale per la visione in streaming degli eventi sportivi: al momento i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,59 euro al mese, con sconti fino al 71% e un buono di 6 mesi da regalare a un proprio amico.

Come vedere il campionato di Serie C all’estero

Ecco un veloce riepilogo su come vedere in streaming dall’estero il campionato di Serie C:

sottoscrivi il pass Sport di NOW (è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro);

(è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro); attiva una VPN (NordVPN scelta consigliata);

(NordVPN scelta consigliata); scarica l’app VPN e accedi al tuo account tramite le credenziali indicate in fase di registrazione;

e accedi al tuo account tramite le credenziali indicate in fase di registrazione; connettiti a un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare così tutti i contenuti;

per simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare così tutti i contenuti; apri l’app NOW e goditi la visione della nuova stagione di Serie C.