Come vedere Inghilterra - Slovenia in streaming in italiano dall'estero

Inghilterra-Slovenia di questa sera chiuderà i giochi del Gruppo C di Euro 2024. Al Cologne Stadium di Colonia, alle ore 21:00, la Nazionale inglese e quella slovena cercheranno di conquistare il pass per gli ottavi di finale: i ragazzi di Southgate, reduci dal pareggio contro la Danimarca, hanno come obiettivo quello di centrare il primo posto del girone, mentre gli sloveni guidati dal ct Calzona sperano nel loro bomber Sesko per raggiungere un’insperata qualificazione (fin qui sono 2 i punti conquistati in altrettante partite).

La partita Inghilterra-Slovenia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e Sky Sport, oltre che in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

Per seguire tutti i 51 match di Euro 2024, la soluzione più completa e allo stesso conveniente è il pass Sport di NOW, che con la promozione in corso può essere sottoscritto a 14,99 euro al mese per dodici mesi (anziché 24,99 euro). Nella giornata di oggi, ad esempio, su NOW saranno trasmesse tutte e quattro le sfide in programma (alle 18 Francia-Polonia e Olanda-Austria, alle 21 Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia), mentre sulla Rai soltanto una.

E all’estero? Fermo restando il consiglio di scegliere il pass Sport, chi si trova fuori dall’Italia dovrà fare i conti con il blocco dei contenuti delle piattaforme streaming a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. La soluzione più efficace per risolvere il problema è dotarsi di una VPN premium, grazie alla quale si è grado di superare il blocco in pochi istanti e godere di un’esperienza streaming di assoluto livello.

Al momento il fornitore VPN migliore tra quelli disponibili sul mercato è NordVPN, sia in termini di velocità della connessione (di fatto il doppio rispetto a quella della concorrenza) che per quanto riguarda le funzionalità di sicurezza e privacy. Con l’ultima promozione il piano di due anni di NordVPN è in sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese.

Nello specifico, per seguire Inghilterra-Slovenia in streaming dall’estero con la telecronaca in italiano si deve per prima cosa sottoscrivere il pass Sport di NOW, dopodiché si procede con l’attivazione di NordVPN e la connessione a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e superare agevolmente il blocco. NordVPN offre la garanzia di rimborso di 30 giorni.