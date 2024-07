Come vedere Inter-Las Palmas in diretta streaming dall'estero

Questa sera, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, l’Inter affronterà in amichevole il Las Palmas, squadra spagnola che nell’ultima stagione ha chiuso al 16° posto in Liga (la massima divisione del campionato di calcio iberico). L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN: per la visione dell’incontro è richiesto un abbonamento al piano Standard, disponibile a partire da 34,99 euro al mese).

Le persone che invece si trovano all’estero, oltre all’abbonamento a DAZN devono avere attiva una VPN, servizio di rete virtuale privata che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dall’ISP (Internet Service Provider), a causa delle quali i contenuti delle piattaforme streaming – DAZN inclusa – risultano bloccati al di fuori dei confini nazionali. Uno dei migliori servizi a cui ci si può affidare è NordVPN, punto di riferimento del settore, attualmente in offerta a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro.

Amichevole Inter-Las Palmas: come vederla in streaming dall’estero

Per vedere l’amichevole Inter-Las Palmas in streaming dall’estero occorre sottoscrivere un abbonamento al piano Standard di DAZN e attivare un servizio VPN. Più nello specifico, una volta completata l’attivazione è necessario connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in modo da far credere al proprio ISP di essere connessi dal nostro Paese. Questo permetterà di sbloccare la visione della partita e di tutti gli altri contenuti della piattaforma.

Non tutte le VPN sono però uguali. Se si cerca un servizio affidabile, sicuro e veloce, NordVPN rappresenta una delle prime scelte. Merito di una velocità di connessione semplicemente superiore rispetto alla concorrenza, e delle tante funzionalità extra che proteggono la sicurezza e la privacy online dei suoi utenti.

I piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro. In più, è disponibile una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.