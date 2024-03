Come vedere Italia's Got Talent in streaming dall'estero

Sei interessato a guardare Italia’s Got Talent ma sei all’estero e non sai come fare? Oggi ti spieghiamo come sfruttare l’offerta di NordVPN per iscriverti al servizio, e poi accedere a Disney+ e vedere il programma senza nessuna restrizione geografica.

Il processo è semplice: per prima cosa, prendi NordVPN e sfrutta la nuova offerta che ti porta ad avere il servizio a 3,39€ al mese (con un abbonamento di 2 anni). Seguendo questo link, potrai accedere alla pagina per acquistare l’abbonamento, e una volta sottoscritto riceverai un coupon di 3 mesi extra (del relativo piano scelto). Una volta fatto questo, potrai poi accedere a Disney+ da ovunque ti trovi, anche all’estero, e guardare Italia’s Got Talent, che come ricordiamo è un programma disponibile solo in Italia.

Ovviamente, una volta sottoscritto l’abbonamento a NordVPN, potrai sfruttare tutte le feature e i servizi disponibili: tra tutti, la velocità di connessione di 6730 Mbps (o maggiore), più di 6100 Server, un blocco dei malware con ricerca annessa e un ad blocker capace non solo di fermare le pubblicità, ma anche i tracker. Un altro dei servizi interessanti disponibili dentro a NordVPN è quello legato alla violazione delle credenziali: NordVPN infatti ti avviserà qualora venissero trovati tali dati in giro, aiutandoti a proteggere la tua attività online.

A prescindere da tutto, il fatto che NordVPN riesca a trasmettere tutto senza nessun limite di larghezza di banda o velocità, ti permetterà di vedere il programma alla massima qualità, senza perderti ogni singolo dettaglio e anzi mostrando il tutto anche in 4K. Nel caso poi fossi interessato, potrai anche accedere a NordPass, un password manager utile per averle tutte in un posto sicuro, e NordLocker, uno strumento per crittografare i tuoi file.