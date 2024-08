Come vedere Juventus-Brest in diretta streaming

Messa alle spalle la brutta sconfitta rimediata contro il Norimberga, per la Juventus di Thiago Motta arriva il momento di gettarsi nella seconda amichevole estiva pre-campionato. L’avversario questa volta sono i francesi del Brest nello scenario dello Stadio Adriatico di Pescara.

La partita si giocherà domani, sabato 3 agosto 2024, alle ore 21. Potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Juventus-Brest in streaming: le probabili formazioni

Thiago Motta punta su Weah, cercando di trovare una quadra per dare un miglior gioco espresso alla formazione bianconera, vero punto dolente dello scorso anno. Queste le formazioni con cui le due squadre dovrebbero scendere in campo:

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Djalo, Gatti, Gonzalez, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Fagioli, Mbangula; Vlahovic

: Di Gregorio; Djalo, Gatti, Gonzalez, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Fagioli, Mbangula; Vlahovic Brest (4-3-3): Bizot; Lage, Ndiaye, Le Cardinal, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douron, Ajorque, Del Castillo

Formazione da non sottovalutare quella francese, autentica rivelazione della Ligue 1 lo scorso anno e che ha conquistato l’accesso alla nuova Champions League piazzandosi al terzo posto. Un sfida dunque tutta da seguire.

Calcio d’inizio fissato per domani, sabato 3 agosto 2024, alle ore 21. Come detto, potrai vedere la partita in diretta streaming con l’app di DAZN disponibile su smart TV, TV Stick, PC, smartphone, tablet e console da gioco.