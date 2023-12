Ti stai domandando come vedere la seconda puntata di MasterChef 13 in streaming? Sei allora nel posto giusto, al momento giusto. Questa sera, giovedì 21 dicembre, andrà in onda il secondo appuntamento della nuova edizione del cooking show più famoso della televisione italiana. La puntata andrà in onda su Sky Uno a partire dalle ore 21:15 e sarà visibile in streaming su NOW.

In questi giorni, sia Sky che NOW hanno lanciato delle nuove offerte per il Natale che consentono di entrare nel mondo Sky (e non solo) al prezzo più basso dell’anno. A partire dalla Super Promo di Sky, che offre Sky TV e Netflix a 14,90€ al mese per 18 mesi invece di 30€ al mese. Se scegli invece NOW, puoi accedere al Pass Entertainment a soli 6,99€ al mese per 12 mesi.

Come vedere la seconda puntata di MasterChef 13 in streaming su Sky e NOW

Per vedere la seconda puntata di MasterChef 13 in streaming su Sky puoi attivare la Super Promo della pay-TV inglese che offre il pacchetto Intrattenimento Plus – Sky TV e Netflix insieme – al prezzo più basso di sempre. Collegati alla pagina dell’offerta, quindi fai clic sul pulsante Acquista ora e completa l’attivazione in pochi semplici passaggi.

Grazie a Intrattenimento Plus hai accesso alle serie TV, agli show (tra cui appunto la nuova stagione di MasterChef Italia) e ai documentari di Sky più l’intero catalogo di Netflix.

Puoi risparmiare ulteriormente con il Pass Entertainment di NOW a 6,99€ al mese per 12 mesi, che ti consente di vedere MasterChef 13 in streaming, insieme a tutte le serie TV italiane e internazionali, gli altri show di Sky, i documentari e le news dall’Italia e dal mondo a un prezzo irrisorio. Per accedere all’offerta devi semplicemente collegarti alla pagina dedicata e sotto Scegli il tuo abbonamento premere su Scopri di più nel riquadro in cui compare il banner di MasterChef Italia.

