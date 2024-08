Come vedere la Serie A 2024/25 in streaming dall'estero

La Serie A 2024/25 inizierà ufficialmente sabato 17 agosto con gli anticipi Genoa-Inter e Parma-Fiorentina in programma alle ore 18:30. Come negli ultimi anni, tutte le partite della massima divisione del campionato italiano di calcio saranno visibili su DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti del torneo.

Le persone che però si trovano all’estero per un viaggio di piacere o per lavoro riceveranno una brutta sorpresa: a causa infatti delle restrizioni geografiche imposte dal provider dei servizi di rete ai contenuti dei servizi streaming, non riusciranno a vedere le partite proprio perché bloccate.

Il rimedio più efficace per rimediare a questo problema è attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di simulare una connessione da un altro Paese. Usando dunque una VPN, sarà possibile far credere al proprio provider di rete di essere connessi dall’Italia, andando così a sbloccare da subito tutti i contenuti di DAZN.

Una delle migliori VPN disponibili al momento è NordVPN, tanto per la velocità della connessione di rete quanto per la sicurezza online garantita ai suoi utenti. Grazie alla nuova offerta in corso, è disponibile al prezzo scontato di 3,59 euro al mese per 24 mesi, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Come vedere la Serie A in streaming dall’estero

Ecco un riepilogo di quanto appena detto, con le indicazioni su come vedere in streaming dall’estero la Serie A 2024/25:

Sottoscrivi uno dei piani DAZN che consentono di vedere tutte le partite della stagione di Serie A (prezzi a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi).

che consentono di vedere tutte le partite della stagione di Serie A (prezzi a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi). Attiva una VPN (NordVPN scelta consigliata).

(NordVPN scelta consigliata). Scarica l’app VPN e completa l’accesso con le tue credenziali.

e completa l’accesso con le tue credenziali. Vai alla lista dei server VPN .

. Connettiti a un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese.

posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese. Apri l’app DAZN e goditi la visione di tutti i contenuti (anche delle altre piattaforme streaming).