Come vedere la Serie A in diretta streaming dall'estero

La Serie A 2024/2025 sta per partire. Il campionato inizierà il 16 di agosto, con la prima giornata, e, anche quest’anno, sarà trasmesso interamente da DAZN, con 7 partite in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva per ogni turno. Per vedere tutte le partite, quindi, basta attivare una delle offerte DAZN, scegliendo il piano Standard oppure il piano Plus (che aggiunge la possibilità di sfruttare due visioni in contemporanea).

Per vedere la Serie A in diretta streaming dall’estero (e con commento in italiano), oltre ad attivare DAZN, servirà ricorrere a una VPN, con cui collegarsi selezionando un server italiano, in modo da poter ottenere un IP italiano e accedere alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, evitando qualsiasi blocco geografico.

La VPN da attivare in questo momento è NordVPN: scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso, infatti, la VPN ora costa 3,09 euro al mese. Da notare, inoltre, che la promo include anche 6 mesi di utilizzo della VPN da regalare a un amico. Per accedere all’offerta basta visitare il sito di NordVPN.

La procedura per vedere la Serie A dall’estero

Per vedere le partite di Serie A in streaming dall’estero è sufficiente:

attivare DAZN scegliendo tra il piano Standard e quello Plus

scegliendo tra il piano Standard e quello Plus attivare una VPN puntando sull’ offerta di NordVPN .

. scaricare l’app di NordVPN e avviare poi la connessione VPN selezionando un server italiano direttamente tramite l’app

Completati questi passaggi, è possibile accedere a DAZN anche fuori dall’Italia. Con l’offerta in corso, NordVPN è ora attivabile al costo di 3,09 euro al mese. Per tutti i dettagli sulla promo basta premere sul box qui di sotto.

Quanto costa DAZN

Per guardare tutte le partite di Serie A su DAZN è necessario scegliere tra il piano Standard e il piano Plus. Entrambi i piani sono disponibili in tre versioni. Ecco quanto costa il piano Standard:

annuale da 359 euro

annuale con pagamento mensile di 34,99 euro/mese

mensile con una spesa di 44,99 euro/mese

Ecco, invece, il costo di DAZN Plus:

annuale da 599 euro

annuale con pagamento mensile di 59,99 euro/mese

mensile con una spesa di 69,99 euro/mese

Per attivare uno dei due piani basta collegarsi al sito di DAZN. L’accesso ai contenuti sarà disponibile subito dopo l’attivazione.