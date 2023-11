Mediaset Infinity è la piattaforma streaming on demand dell’azienda Mediaset che offre la visione di contenuti live e on demand gratuiti esclusivamente agli utenti che si collegano dall’Italia. Presenta inoltre dei pacchetti a pagamento, fruibili da chiunque abbia sottoscritto un piano di abbonamento all’interno dell’Unione europea. Tra i contenuti più popolari vi sono le repliche dei programmi di punta del Biscione, in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Essi rientrano tra i video gratuiti visibili soltanto nel territorio italiano.

La soluzione per vedere Mediaset Infinity anche all’estero è la sottoscrizione a una VPN come NordVPN, che consente di simulare una connessione dall’Italia qualsiasi sia la nazione in cui ci si trova.

Come vedere Mediaset Infinity all’estero con NordVPN

La prima cosa da fare è attivare il servizio NordVPN e scaricare l’app su dispositivo mobile o sul proprio computer. Fatto questo, è sufficiente collegarsi a uno dei server VPN posizionati in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese anche se si è all’estero. A questo punto non resta che aprire l’app Mediaset Infinity e godere la visione di qualsiasi contenuto live e on demand.

Tra i vantaggi di NordVPN si annovera anche una connessione Internet ultrarapida, tra le più veloci del settore. È anche soprattutto una connessione sicura, visto che la propria attività sul web rimane invisibile agli occhi di terze parti, incluso il provider di rete. Grazie alle sue peculiari caratteristiche, la VPN leader della categoria restituisce una visione dei contenuti fluida e senza interruzioni.

Oggi è anche possibile usufruire dell’offerta Black Friday, che sconta il piano di 2 anni di NordVPN del 65%, facendo crollare il prezzo a 3,79 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro. In più si ricevono 3 mesi di servizio aggiuntivi in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.