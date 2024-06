Come vedere Olanda-Austria in streaming in italiano anche all'estero

La terza giornata del Gruppo D di EURO 2024 propone la sfida tra Olanda e Austria. Le due squadre sono vicine al passaggio del turno, ma hanno bisogno di una conferma per evitare brutte sorprese.

Un pareggio potrebbe tutto sommato accontentare entrambe, dato che l’Olanda si qualificherebbe direttamente mentre l’Austria avrebbe grosse chance di passare tra le migliori terze, vista anche la differenza reti.

La partita si giocherà alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su RaiPlay e NOW con il pass Sport disponibile a 14,99 euro al mese. Se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare alla telecronaca in italiano dovrai usare NordVPN per superare le restrizioni geografiche imposte alle piattaforme di streaming.

Olanda-Austria: streaming italiano all’estero con NordVPN

NordVPN è la scelta migliore da fare per assicurarti che tu possa superare i limiti geografici delle piattaforme streaming senza rinunciare alla sicurezza e alla velocità di connessione. Ecco come devi procedere:

Attiva un abbonamento NordVPN: puoi scegliere tra i piani in offerta a giugno Scarica NordVPN sul dispositivo che userai per vedere la partita Apri l'applicazione di NordVPN e, dopo aver inserito le tue credenziali che avrai scelto in fase di acquisto, apri la pagina dei server Scegli un server italiano: Milano o Roma Dallo stesso dispositivo in cui hai installato e attivato NordVPN apri RaiPlay o NOW per guardare Olanda-Austria in streaming con telecronaca in italiano

