Come vedere Rai e La7 dalla Russia dopo il blocco restrittivo

La Russia ha deciso di bloccare sull’intero territorio russo l’accesso a 81 organi stampa europei, tra cui Rai e La7. I media occidentali hanno descritto il provvedimento del governo russo come una “misura di ritorsione” in seguito al divieto imposto il mese scorso dal Consiglio dell’Unione europea all’attività di trasmissione dei quotidiani Rossiyskaya Gazeta, Izvestia e l’agenzia di stato Ria Novosti, accusati di essere “reti di propaganda legate al Cremlino”.

Come vedere Rai e La7 dalla Russia dopo il blocco di Putin

Per tornare a guardare Rai e La7 dalla Russia in seguito al blocco voluto dal governo russo occorre attivare un servizio VPN e connettersi a un server posizionato in Italia. Così facendo, l’utente farà credere al proprio provider di rete di essere connesso dal nostro Paese, aggirando in automatico il blocco imposto ai media italiani ed europei.

