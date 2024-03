Come vedere Sinner vs Medvedev in streaming dall'estero

Sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in semifinale all’ATP di Miami? Questo incontro, previsto per oggi 29 marzo, non prima delle 20:00 ora italiana, sarà un altro capitolo entusiasmante della loro crescente rivalità in diretta streaming su Now.

Con Medvedev che cerca vendetta dopo la sconfitta agli Australian Open e Sinner intenzionato a confermare il suo trend vincente, l’incontro promette spettacolo. Ma, se ti trovi all’estero, potresti incontrare delle difficoltà nel guardare il match a causa di restrizioni geografiche.

Come usare NordVPN su NOW per vedere Sinner contro Medvedev

Fortunatamente, c’è una soluzione semplice e sicura per superare questi ostacoli: NordVPN. Questo servizio VPN ti permette di connetterti a server situati in Italia, mascherando così la tua vera posizione e facendoti apparire come se stessi navigando dall’Italia. Questo significa che potrai accedere alla diretta streaming su NOW, senza perderti nemmeno un colpo del match.

Per guardare Sinner contro Medvedev in streaming dall’estero, ecco cosa devi fare:

Sottoscrivi un piano con NordVPN. Visita il loro sito web per scegliere il piano più adatto alle tue esigenze. Ti sarà sufficiente il piano Base a 3,69 € al mese

Scarica e installa l’applicazione NordVPN sul tuo dispositivo.

sul tuo dispositivo. Avvia l’applicazione e connettiti a un server in Italia.

Una volta connesso, accedi al sito NOW e attiva il Pass Sport per iniziare a guardare l’incontro in diretta streaming.

Ti ricordiamo poi che, oltre a superare le restrizioni geografiche, una VPN offre anche un importante livello di sicurezza e privacy online. NordVPN cripta la tua connessione, proteggendo i tuoi dati da occhi indiscreti, che tu stia guardando un evento sportivo o navigando su internet.

Quindi, se per qualsiasi motivo ti trovi all’estero, non permettere che le restrizioni geografiche ti privino della possibilità di guardare questa appassionante sfida. Con NordVPN in accoppiata con Now puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti da ogni parte del mondo.