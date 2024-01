Sei fuori dall’Italia per lavoro o per vacanza e ti sei accorto che collegandoti al tuo programma sportivo preferito ricevi un messaggio di errore dove si parla di diritti non concessi a causa delle restrizioni geografiche? Non preoccuparti, è normale. Ed è altrettanto semplice la soluzione. In questa breve guida ti spiegheremo come vedere Sportitalia in streaming dall’estero, così da poter seguire l’intero palinsesto in programma anche se sei lontano da casa.

Per vedere Sportitalia in streaming quando sei all’estero è sufficiente una VPN sicura e veloce come Atlas VPN, al momento la migliore per rapporto qualità-prezzo. Grazie a questo servizio puoi simulare una connessione dall’Italia, in modo da far credere al provider di rete di essere collegato entro i nostri confini, ricevendo così il via libera alla visione di Sportitalia.

Come vedere Sportitalia in streaming dall’estero con una VPN

Ecco i passaggi da seguire per guardare Sportitalia in streaming quando si è all’estero grazie a una VPN. Nel nostro test abbiamo usato Atlas VPN, approfittando della promozione di inizio anno che prevede un maxi sconto dell’86% sul piano di 2 anni, disponibile a soli 1,54 euro al mese, a cui si aggiungono 6 mesi extra di servizio gratis, per una spesa complessiva di appena 46 euro in 30 mesi.

Di seguito come procedere:

Attiva il piano di due anni di Atlas VPN a 1,54 euro al mese.

Scarica l’app Atlas VPN sul tuo dispositivo mobile o sul computer.

Inserisci le credenziali di accesso indicate al momento della registrazione per effettuare l’accesso alla VPN.

Vai alla sezione dei server VPN e scegline uno ubicato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese.

Ora collegati al sito di Sportitalia dal dispositivo dove hai attivato la VPN e goditi la visione del programma.

L’offerta sul piano di 2 anni di Atlas VPN non durerà ancora per molto. Approfittane ora, in modo da vedere Sportitalia in streaming quando sei all’estero così come tutti gli altri tuoi programmi preferiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.